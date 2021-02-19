Совет федерации одобрил идею ЗакСа Петербурга о запрете повышения цен на такси

Рассмотрением вопросов о повышении цен будет заниматься Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Совет Федерации выразил поддержку предложению депутатов петербургского парламента о запрете повышения тарифов на такси с детскими креслами. Об этом пишет spb.aif.ru со ссылкой на пост парламентария ЗакСа Андрея Рябоконя в его Telegram-канале.

По словам депутата, агрегаторы такси часто диктуют свои условия из-за высокой конкуренции на рынке услуг. Однако теперь Федеральная антимонопольная служба (ФАС) будет заниматься рассмотрением вопросов о повышении цен. Законом требуется, чтобы все такси были оборудованы детскими креслами, поэтому перевозчики не имеют права устанавливать повышенные тарифы для пассажиров с маленькими детьми.

В настоящее время Совет Законодателей РФ при Федеральном Собрании Ррассматривает проект федерального закона о запрете повышения цен.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге стоимость подержанных авто взлетела на 25% за год.

Фото: Piter.TV