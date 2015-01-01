Имущество "Метростроя" выставлено на торги

Всего объявлено два аукциона на 2 млрд 109 млн и на 520 млн рублей.

В Северной столице объявлены торги по продаже нескольких участков, ранее принадлежавших обанкротившемуся предприятию "Метрострой". Аукционы, о которых идёт речь, размещены на официальном сайте Российского аукционного дома (РАД).

Первый аукцион включает в себя четыре лота. Среди них квартира, расположенная на Зверинской улице, нежилое помещение на улице Союза печатников, а также производственные площадки на Ново-Никитинской улице и улице Маршала Говорова. Его начальная цена составляет 2 млрд 109 млн рублей Второй аукцион на 520 млн предлагает всего один лот в виде участка на Витебском проспекте. Торги запланированы на февраль.

Напомним, что "Метрострой" признали неспособной выплачивать свои обязательства в августе 2021 года. Общая сумма долгов предприятия превысила 10 млрд рублей. В настоящее время строительством метрополитена в городе занимается городская компания "Метрострой Северной столицы".

Ранее мы сообщили о том, что РАД нашёл инвестора для промплощадки на Пулковском шоссе.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС