РАД нашёл инвестора для промплощадки на Пулковском шоссе

Стоимость площадки оценена в 550 млн рублей.

ООО "Петербургский завод прецизионных сплавов" приобрело промышленный комплекс площадью 4,9 га. Площадка находится у Пулковского шоссе в Московском Северной столицы. Её стоимость оценена в 550 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Российского аукционного дома (РАД).

Комплекс находится в промышленной зоне "Предпортовая". В его состав входят три земельных участка общей площадью 4,9 га, а также административное здание площадью 1600 кв. м и производственные цеха на 12 500 кв. м. Ранее территорию приобретённого инвестором лота занимал Ленинградский машиностроительный завод.

Как уточнили в РАД, в связи с последними изменениями в Генплане Петербурга, в будущем число подобных сделок будет уменьшаться. Вместо редевелопмента в ближайшие годы для города станет более актуальным создание собственных производственных мощностей.

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Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)