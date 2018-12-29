На Бухарестской неизвестный распылил содержимое баллончика в лицо жертвы и ограбил ее

Сейчас нападавшего разыскивает полиция.

Полиция Фрунзенского района расследует дело о нападении на петербуржца. С заявлением в правоохранительные органы обратился местный житель. Он сообщил, что три дня назад неизвестный преступник распылил ему в лицо содержимое газового баллончика. После этого злоумышленник смог ограбить пострадавшего. Инцидент произошел во дворах по Бухарестской улице.

Потерпевшим стал 23-летний молодой человек. Он оценил ущерб в более чем 150 тысяч рублей. Наградой за труды для разбойника стали нательные украшения. мобильное устройство, деньги и личные документы.

В настоящее время оперативники проводят проверку обстоятельств дела. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.tv