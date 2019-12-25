В Колпино неизвестный угнал иномарку гендиректора петербургской фирмы

Сумма ущерба составила почти 1,3 млн рублей.

В среду, 3 марта, в полицию Петербурга обратился генеральный директор компании ООО "Киппер" и заявил об угоне своего автомобиля Kia Optima 2019 года выпуска. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам потерпевшего, машина была припаркована возле дома №14 на улице Северная в Колпино. Сумма ущерба составила почти 1,3 млн рублей.

Автомобиль застрахован до октября 2022 года. Дополнительными средствами спутниковой сигнализации не оборудован.

Стражи порядка изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных на месте происшествия. На записи видно, как к машине подходит силуэт человека, садится в нее и уезжает.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что в Петербурге финансист лишился Toyota Camry за 2,2 млн рублей.

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