В Колпино мигранты подозреваются в убийстве земляка

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В полицию Колпинского района ночью 11 февраля поступила информация о ножевом ранении, нанесенном мужчине в доме 2 по 1-й Волховстроевской улице в Колпино. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

На месте правоохранители обнаружили тело 43-летнего мигранта с ножевым ранением в области шеи. Там же задержали двух подозреваемых земляков скончавшегося в возрасте 40 лет. Их доставили в отдел, где в отношении обоих составили протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ).

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что обезглавленное тело нашли на ж/д перегоне в Петербурге.

Фото: Piter.TV