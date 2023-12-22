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Обезглавленное тело нашли на ж/д перегоне в Петербурге
Вчера, 23:12
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Обезглавленное тело нашли на ж/д перегоне в Петербурге

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Личность погибшего установлена — им оказался 20-летний петербуржец.

На 16-м километре железнодорожного перегона Ижоры – Рыбацкое в Санкт-Петербурге обнаружили обезглавленного юношу. Об этом во вторник, 6 февраля, пишет 78.ru со ссылкой на свои источники.

По предварительным данным, погибший — 20-летний житель Санкт-Петербурга. Само тело лежало в колее, а голова молодого человека находилась между ж/д путей. Подробности случившегося устанавливаются — на месте ЧП работали правоохранители. 

Ранее Piter.TV сообщал, что 56-летнему электрику раздавило голову лифтом в отеле на Профессора Ивашенцова. По предварительным данным, неисправный лифт сработал, когда мужчина наклонился, чтобы поднять полотенце.

Фото: Piter.TV

Теги: обезглавленное тело, погиб на путях, электричка обезглавила человека
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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