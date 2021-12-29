Собака нашла человеческую голову в Тульской области

Туловище нашли неподалеку на частной территории.

В Тульской области собака принесла своей хозяйке на прогулке человеческую голову. Об этом рассказали "Российской газете" в региональном СУ СК России.

Инцидент произошел в городе Щекино. 2 февраля местная жительница гуляла с собакой, когда та раскопала в сугробе человеческую голову и принесла хозяйке. Женщина вызвала полицию. Прибывшие на место ЧП правоохранители позже неподалеку обнаружили остальное тело. Оно находилось на частной территории.

В настоящее время устанавливается личность покойного мужчины, а также причины смерти. Не исключается, что его смерть наступила в результате насильственных действий.

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Фото: pixabay.com