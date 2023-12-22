Электрику раздавило голову лифтом в отеле на Профессора Ивашенцова

От полученных травм 56-летний мужчина скончался на месте происшествия.

В одном из отелей Санкт-Петербурга электрик буквально лишился головы — её раздавило кабиной лифта. По факту случившегося дело взяли на контроль в городской прокуратуре и Следственном комитете.

Известно, что всё случилось во вторник, 6 февраля, в отеле на проспекте Профессора Ивашенцова. Именно там нашли тело погибшего 56-летнего работника, который приехал для починки лифта. На месте уже работают правоохранительные органы, которые выясняют все детали произошедшего, а также опрашивают свидетелей.

По данным некоторых СМИ, трагедия произошла, когда мужчина потянулся за упавшим полотенцем. Двери неисправного лифта неожиданно закрылись и раздавили голову электрику. Он скончался от полученных травм мгновенно.

Ранее Piter.TV рассказывал, что делать жителям Петербурга и Ленобласти, если застрял лифт.

Фото: Piter.TV