Жителям Петербурга и Ленобласти рассказали, что делать при застрявшем лифте

Два главных правила — соблюдайте спокойствие и не пытайтесь выбраться самостоятельно.

Досадно, когда лифт не работает, но ещё неприятнее в нём застрять. О том, как безопасно дождаться помощи, напомнили в МЧС по Ленинградской области.

Во-первых, специалисты советуют успокоиться и не пытаться выбраться самостоятельно. Первый шаг — связаться с диспетчером, для этого следует нажать кнопку вызова. Во-вторых, если кнопка помощи не работает, то можно попробовать позвонить по телефону компании, обслуживающей лифт, или вызвать спасателей по номеру 112. В-третьих, если становится жарко, то лучше снять верхнюю одежду и сесть на пол, вытянув ноги.

Ранее Piter.TV сообщал, что мужчина сломал позвоночник при резкой остановке лифта в доме на улице Лидии Зверевой.

Фото: Piter.TV