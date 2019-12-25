В Ленобласти в понедельник будет морозно и солнечно

В понедельник, 26 декабря, жители Ленобласти увидят редкое зимнее солнце. Иногда оно будет прятаться за облаками. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
Снегопад синоптики не обещают. Ночью температура воздуха составит -5...-10 градусов, днем столбики термометров будут показывать -4...-9 градусов.
Подует южный, юго-восточный ветер со скоростью 6-11 м/с. На дорогах будет очень скользко.
Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо понижаться.
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Фото: Pexels, пресс-служба ГУ МЧС по Ленобласти
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