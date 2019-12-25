Синоптик Шувалов рассказал, какой будет погода в Петербурге в Новый год

На юге Сибири в ночь с 31 декабря на 1 января будет морозно.

Синоптик Александр Шувалов рассказал в своем Telegram-канале, что в новогоднюю ночь в Петербурге будет нулевая температура. Однако он отметил, что погода сейчас очень меняется и прогноз пока предварительный.

В Москве, Северной столице и вообще во всех городах к западу от них столбики термометров застынут вблизи нулевой отметки. Александр Шувалов, синоптик

На юге Сибири в ночь с 31 декабря на 1 января будет морозно. Температура опустится до -25 градусов. На Урале подморозит до -15 градусов.

Ранее на Piter.tv: в субботу в Петербурге покажется зимнее солнце.

Фото: Piter.tv