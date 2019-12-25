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Синоптик Шувалов рассказал, какой будет погода в Петербурге в Новый год
Сегодня, 16:30
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Синоптик Шувалов рассказал, какой будет погода в Петербурге в Новый год

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На юге Сибири в ночь с 31 декабря на 1 января будет морозно.

Синоптик Александр Шувалов рассказал в своем Telegram-канале, что в новогоднюю ночь в Петербурге будет нулевая температура. Однако он отметил, что погода сейчас очень меняется и прогноз пока предварительный. 

В Москве, Северной столице и вообще во всех городах к западу от них столбики термометров застынут вблизи нулевой отметки. 

Александр Шувалов, синоптик

На юге Сибири в ночь с 31 декабря на 1 января будет морозно. Температура опустится до -25 градусов. На Урале подморозит до -15 градусов. 

Ранее на Piter.tv: в субботу в Петербурге покажется зимнее солнце.

Фото: Piter.tv

Теги: 31 декабря 2022, погода в новый год, прогноз от шувалова, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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