В субботу в Петербурге покажется зимнее солнце

На дорогах будет скользко, в город возвращаются заморозки.

Сегодня, 24 декабря, в Петербурге будет облачная с прояснениями погода. В большинстве районов выпадет снег, дороги покроются ледяной корочкой. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своём tg-канале.

Синоптик рассказал, что температура воздуха в регионе составит 0…-2 градусов, в Ленобласти -4…+1. Подует западный, северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

В воскресенье, 25 декабря, будет сухо, подморозит до -3 градусов.

Ранее на Piter.tv: синоптик рассказал петербуржцам о погоде на Новый год.

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