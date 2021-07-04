В Колпино компания подростков отняла у курьера еду и смартфон

Среди хулиганов, накинувшихся на парня, была девушка.

На доставщика еды в Колпино этой ночью, 4 июля, набросились с кулаками молодые люди. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Курьер шел с заказом к клиенту, но дорогу ему преградили хулиганы, отдыхавшие неподалеку в сквере. Ребята воспользовались газовым баллончиком и ослепили парня, а затем начали его избивать. Компания забрала у молодого человека телефон и блюда. Интересно, что бандиты отняли не всю сумку с заказами, а позволили себе выбрать напитки и еду.

Пары перцового раствора попали в глаза подросткам, поэтому обратно они возвращались уже в плохом самочувствии. Некоторых одолел сильный кашель.

Сейчас злоумышленников ищет полиция. Их ждет разбирательство.

Ранее на Piter.tv сообщили, две блондинки бегали по вагону метро в подгузниках.

Видео: Piter.tv