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В Колпино компания подростков отняла у курьера еду и смартфон

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Среди хулиганов, накинувшихся на парня, была девушка.

На доставщика еды в Колпино этой ночью, 4 июля, набросились с кулаками молодые люди. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах. 

Курьер шел с заказом к клиенту, но дорогу ему преградили хулиганы, отдыхавшие неподалеку в сквере. Ребята воспользовались газовым баллончиком и ослепили парня, а затем начали его избивать. Компания забрала у молодого человека телефон и блюда. Интересно, что бандиты отняли не всю сумку с заказами, а позволили себе выбрать напитки и еду. 

Пары перцового раствора попали в глаза подросткам, поэтому обратно они возвращались уже в плохом самочувствии. Некоторых одолел сильный кашель.

Сейчас злоумышленников  ищет полиция. Их ждет разбирательство.

Ранее на Piter.tv сообщили, две блондинки бегали по вагону метро в подгузниках. 

Видео: Piter.tv

Теги: избили курьера, колпино, нападение на курьера
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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