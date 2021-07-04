Две блондинки бегали по вагону метро в подгузниках

Тиктокеры снимали на видео реакцию пассажиров, но те не проявили ярких эмоций.

Сегодня утром, 4 июля, на фиолетовой ветке петербургской подземки жительницы города устроили необычный перформанс. Подруги с включенной камерой бегали по вагону в подгузниках и громко кричали. В Сети появилось видео с веселыми тиктокерами.

Девушки пытались заснять и реакцию пассажиров на необычное поведение. Но те ярких эмоций не продемонстрировали.

Зато в социальных сетях поведение затейниц вызвало дискуссию. Большинство комментаторов осудили выступление в памперсах, но некоторых пользователи все-таки поблагодарили девушек за забавный этюд.

Ранее на Piter.tv сообщили, что жительница Кудрово вылезла из окна многоэтажки с одеялом и криками о помощи. Сначала ее уговаривали вернуться обратно, но потом все-таки решили помочь с приземлением.

Видео: Мегаполис