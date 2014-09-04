В Колпино изъяли незаконной 165 литров алкогольной продукции

Возбуждено уголовное дело.

В Колпино обнаружили 165 литров алкогольной продукции без лицензии. Спиртное изъяли из незаконного оборота. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

Круглосуточный магазин находится на Заводском проспекте, 62/2. Он принадлежит индивидуальному предпринимателю. Проверка прокуратуры показала, что бизнесмен уже привлекался за это же нарушение к ответственности.

Ведомство направило материалы в орган предварительного расследования. По итогам было возбуждено уголовное дело за незаконную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге вводятся ограничения на торговлю алкоголем.

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