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В Петербурге вводятся ограничения на торговлю алкоголем
Сегодня, 13:01
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В Петербурге вводятся ограничения на торговлю алкоголем

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Запрет не распространяется на предприятия общественного питания: рестораны, бары, кафе и буфеты.

В четверг, 3 июня, пресс-служба  комитета по промышленной политике, инновациям и торговле сообщила о введении ограничения на торговлю спиртным.

Розничную продажу алкоголя запретят на территориях, прилегающих к стадиону на Крестовском острове за день до проведения на нём матчей и в день их проведения; зоне болельщиков на Конюшенной площади с 11 июня по 11 июля; зоне публичного просмотра матчей на Дворцовой площади с 1 по 11 июля; тематическому парку футбола на территории СК "Юбилейный" с 11 июня по 11 июля.

Продавать алкоголь не запрещают в ресторанах, барах, кафе и буфетах, однако потреблять спиртное можно только на территории заведения. 

За нарушение требований грозит административное наказание.  

Ранее мы писали, что "Газпром нефть" инвестирует 3 млрд рублей в проект лабораторного комплекса в Петербурге.

Фото: pixabay

Теги: торговля алкоголем, чемпионата европы по футболу uefa 2020
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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