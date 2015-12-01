В Петербурге вводятся ограничения на торговлю алкоголем

Запрет не распространяется на предприятия общественного питания: рестораны, бары, кафе и буфеты.

В четверг, 3 июня, пресс-служба комитета по промышленной политике, инновациям и торговле сообщила о введении ограничения на торговлю спиртным.

Розничную продажу алкоголя запретят на территориях, прилегающих к стадиону на Крестовском острове за день до проведения на нём матчей и в день их проведения; зоне болельщиков на Конюшенной площади с 11 июня по 11 июля; зоне публичного просмотра матчей на Дворцовой площади с 1 по 11 июля; тематическому парку футбола на территории СК "Юбилейный" с 11 июня по 11 июля.

Продавать алкоголь не запрещают в ресторанах, барах, кафе и буфетах, однако потреблять спиртное можно только на территории заведения.

За нарушение требований грозит административное наказание.

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