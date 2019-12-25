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"Газпром нефть" инвестирует 3 млрд рублей в проект лабораторного комплекса в Петербурге
Сегодня, 12:53
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

"Газпром нефть" инвестирует 3 млрд рублей в проект лабораторного комплекса в Петербурге

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Комплекс планируют разместить в строящемся инновационном центре особой экономической зоны.

"Газпром нефть" планирует инвестировать более 3 млрд рублей до 2023 года в создание нового лабораторно-пилотного комплекса Петербурге. Об этом компания объявила на ПМЭФ-2021.

Комплекс планируют разместить в строящемся инновационном центре особой экономической зоны. Там будут проводить испытания новых технологий, разработанных Технологическим центром промышленных инноваций "Газпром нефти".

Это – технологии в области экологичного производства водорода и биотоплива, альтернативной энергетики, переработки пластика и СО2.

Анатолий Чернер, заместитель генерального директора "Газпром нефти" по логистике, переработке и сбыту

ПМЭФ проходит в Петербурге в очном формате со 2 по 5 июня.

Также стало известно, что в развитие аэропорта Пулково планируют вложить 40-50 млрд рублей.

Фото: Piter.tv

Теги: газпром нефть, пмэф
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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