"Газпром нефть" инвестирует 3 млрд рублей в проект лабораторного комплекса в Петербурге

"Газпром нефть" планирует инвестировать более 3 млрд рублей до 2023 года в создание нового лабораторно-пилотного комплекса Петербурге. Об этом компания объявила на ПМЭФ-2021.
Комплекс планируют разместить в строящемся инновационном центре особой экономической зоны. Там будут проводить испытания новых технологий, разработанных Технологическим центром промышленных инноваций "Газпром нефти".
Это – технологии в области экологичного производства водорода и биотоплива, альтернативной энергетики, переработки пластика и СО2.
Анатолий Чернер, заместитель генерального директора "Газпром нефти" по логистике, переработке и сбыту
ПМЭФ проходит в Петербурге в очном формате со 2 по 5 июня.
Также стало известно, что в развитие аэропорта Пулково планируют вложить 40-50 млрд рублей.
Фото: Piter.tv
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