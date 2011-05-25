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В Колпино произошло ДТП с участием иномарки и пассажирского автобуса
Сегодня, 17:51
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В Колпино произошло ДТП с участием иномарки и пассажирского автобуса

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Информация о пострадавших уточняется. 

В городе Колпино произошло лобовое дорожно-транспортное происшествие: дорогу не поделились иномарка Ford и пассажирский автобус. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях. 

Столкновение произошло на Заводском проспекте. В результате аварии передняя часть автомобиля сильно разбита, также повреждено лобовое стекло. Автобус остался без лобового стекла, фары, а также у него частично разбита передняя часть. 

На место ДТП тут же прибыли сотрудники скорой помощи, спасательных служб и ГИБДД. Информация о пострадавших уточняется. 

Ранее мы писали, что на Кронверкской набережной сделали "ловушку" для велосипедистов и самокатчиков.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: автобус, дтп, заводской проспект
Категории: Происшествия, Лента новостей, ДТП, Новости СПб,

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