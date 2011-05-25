В Колпино произошло ДТП с участием иномарки и пассажирского автобуса

Информация о пострадавших уточняется.

В городе Колпино произошло лобовое дорожно-транспортное происшествие: дорогу не поделились иномарка Ford и пассажирский автобус. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.

Столкновение произошло на Заводском проспекте. В результате аварии передняя часть автомобиля сильно разбита, также повреждено лобовое стекло. Автобус остался без лобового стекла, фары, а также у него частично разбита передняя часть.

На место ДТП тут же прибыли сотрудники скорой помощи, спасательных служб и ГИБДД. Информация о пострадавших уточняется.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб