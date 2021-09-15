На Кронверкской набережной сделали "ловушку" для велосипедистов и самокатчиков

Судовладельцев попросили в следующий раз придумать другой способ, как удержать свою яхту у берега.

Владельцы яхт привязали свои судна к фонарному столбу на Кронверкской набережной, и тем самым сделали "ловушку" для велосипедистов и самокатчиков. Пользователь Никита Ревягин снял видео на месте 14-го сентября.

По словам очевидца, таким образом судовладельцы хотели, чтобы их транспорт не унесло из-за сильного ветра. Они решили привязать яхту к столбу и протянули веревку через весь тротуар. Невнимательные пешеходы, велосипедисты или люди на самокатах могли бы легко запнуться об нее. По предварительным данным, те, кто успел упасть из-за веревки, все же были. На набережную приезжала разбираться полиция.

Ранее Piter.TV показал, как сотрудники МЧС поднимают затонувший теплоход на набережной канала Грибоедова.

Видео и фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Никита Ревягин