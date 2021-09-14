Видео: сотрудники МЧС поднимают затонувший теплоход на набережной канала Грибоедова

Обстоятельства происшествия выясняются.

Сотрудники МЧС и Северо-Западной транспортной прокуратуры (СЗТП) поднимают затонувший прогулочный теплоход на набережной канала Грибоедова. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Днем 14-го сентября на набережной канала Грибоедова затонул теплоход. На опубликованных кадрах видно, что катер накренился и наполовину оказался в воде. Прогулочное судно называется "Чайка-2". Вечером на помощь теплоходу пришли сотрудники спасательных служб.

Накануне напротив Речного вокзала перевернулась лодка. В ней находились три человека, в том числе ребенок.

Видео: пресс-служба СЗТП