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Жительница Колпино отравилась угарным газом во время пожара в квартире
Сегодня, 11:48
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Alena_Zinovieva

Жительница Колпино отравилась угарным газом во время пожара в квартире

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Огонь уничтожил комнату в трехкомнатной квартире.

Утром 18 января в Колпино произошел пожар в многоквартирном жилом доме. В результате инцидента пострадала хозяйка горевшей квартиры. Об этом сообщил Piter.TV источник в экстренных службах.

Известно, что огонь охватил комнату в трехкомнатной квартире, располагающейся по адресу: Тверская улица, 60. Помощь медиков понадобилась 57-летней хозяйке помещения. Она отравилась угарным газом во время пожара.

В настоящий момент спасателям удалось локализовать очаг возгорания. В сети появились фотографии с места происшествия.

Ранее мы писали, что в здании Газетного комплекса на Ленинском проспекте произошел взрыв.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

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Теги: отравление угарным газом, пожар в трехкомнатной квартире
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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