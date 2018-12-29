Жительница Колпино отравилась угарным газом во время пожара в квартире

Огонь уничтожил комнату в трехкомнатной квартире.

Утром 18 января в Колпино произошел пожар в многоквартирном жилом доме. В результате инцидента пострадала хозяйка горевшей квартиры. Об этом сообщил Piter.TV источник в экстренных службах.

Известно, что огонь охватил комнату в трехкомнатной квартире, располагающейся по адресу: Тверская улица, 60. Помощь медиков понадобилась 57-летней хозяйке помещения. Она отравилась угарным газом во время пожара.

В настоящий момент спасателям удалось локализовать очаг возгорания. В сети появились фотографии с места происшествия.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург