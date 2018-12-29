В здании Газетного комплекса на Ленинском проспекте произошел взрыв

Очевидцы слышали шесть хлопков.

Днем 17 января петербуржцы сообщили о возгорании в одной из двух крупнейших типографий города. Пожар случился в Санкт-Петербургском Газетном комплексе на Ленинском проспекте, 139. На месте работают спасатели.

По неподтвержденным данным, в здании произошел взрыв. Часть перекрытий была разрушена. Сообщается, что службы работают на втором этаже, сам взрыв произошел на третьем. Очевидцы слышали шесть хлопков.

На месте происшествия работают три автомобиля реанимации. О пострадавших и причинах инцидента пока ничего неизвестно.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург, Мегаполис

Видео: Piter.TV