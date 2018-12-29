  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:34
503
Alena_Zinovieva
Код вставки плеера

В здании Газетного комплекса на Ленинском проспекте произошел взрыв

0 0

Очевидцы слышали шесть хлопков.

Днем 17 января петербуржцы сообщили о возгорании в одной из двух крупнейших типографий города. Пожар случился в Санкт-Петербургском Газетном комплексе на Ленинском проспекте, 139. На месте работают спасатели.

По неподтвержденным данным, в здании произошел взрыв. Часть перекрытий была разрушена. Сообщается, что службы работают на втором этаже, сам взрыв произошел на третьем. Очевидцы слышали шесть хлопков.

На месте происшествия работают три автомобиля реанимации. О пострадавших и причинах инцидента пока ничего неизвестно.

Ранее мы писали, что в Кингисеппском районе взорвался завод "Полипласт".

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург, Мегаполис

Видео: Piter.TV

Все новости района
Теги: взрыв в типографии, пожар в газетном комплексе
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

Оставить комментарий