Во время пожара в Газетном комплексе пострадали три человека, один погиб

Днем 17 января на Ленинском проспекте загорелась одна из самых крупнейших типографий Петербурга. По словам очевидцев, в здании произошел взрыв. Горожане слышали шесть хлопков. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.
К 17:26 спасатели понизили ранг пожара до № 1БИС. Напомним, в 16:08 возгоранию был присвоен второй номер. Сообщается, что в Газетном комплексе произошло обрушение перекрытий между вторым и третьим этажом на площади 60 квадратных метров. Огонь охватил второй этаж четырехэтажного здания.
Отмечается, что к ликвидации пожара от РСЧС привлекли 175 человек личного состава и 41 единицу техники, от МЧС работал 91 спасатель и 21 единица техники.
Piter.TV стало известно, что в происшествии пострадали три человека. Один погиб.
Ранее мы писали, что в Кингисеппском районе взорвался завод "Полипласт".
Видео: Piter.TV
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