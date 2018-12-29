Во время пожара в Газетном комплексе пострадали три человека, один погиб

Огонь ликвидировали 266 спасателей и 62 единицы техники.

Днем 17 января на Ленинском проспекте загорелась одна из самых крупнейших типографий Петербурга. По словам очевидцев, в здании произошел взрыв. Горожане слышали шесть хлопков. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

К 17:26 спасатели понизили ранг пожара до № 1БИС. Напомним, в 16:08 возгоранию был присвоен второй номер. Сообщается, что в Газетном комплексе произошло обрушение перекрытий между вторым и третьим этажом на площади 60 квадратных метров. Огонь охватил второй этаж четырехэтажного здания.

Отмечается, что к ликвидации пожара от РСЧС привлекли 175 человек личного состава и 41 единицу техники, от МЧС работал 91 спасатель и 21 единица техники.

Piter.TV стало известно, что в происшествии пострадали три человека. Один погиб.

Ранее мы писали, что в Кингисеппском районе взорвался завод "Полипласт".

Видео: Piter.TV