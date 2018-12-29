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Alena_Zinovieva
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Газетный комплекс на Ленинском тушили 105 пожарных и 23 единицы техники

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По предварительным данным в здании произошел взрыв.

Днем 17 января на Ленинском проспекте, 139, случился пожар в одной из самых крупнейших типографий Петербурга. По словам очевидцев, в здании произошел взрыв. Жители города слышали шесть хлопков.

По уточненной информации, в четырехэтажном разноуровневом здании размером 100х200 метров горели завалы на общей площади 100 квадратных метров. Между вторым и третьим этажом произошло обрушение перекрытий на площади 60 квадратных метров.

В 16:08 пожару был присвоен ранг №2. К ликвидации огня привлекли 105 человек личного состава и 23 единицы техники. Сведения о пострадавших уточняются.

Ранее мы писали, что во время пожара в деревне Мотохово погиб 80-летний пенсионер.

Видео: Piter.TV

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Теги: взрыв, горит типография, пожар в газетном комплексе
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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