Газетный комплекс на Ленинском тушили 105 пожарных и 23 единицы техники

По предварительным данным в здании произошел взрыв.

Днем 17 января на Ленинском проспекте, 139, случился пожар в одной из самых крупнейших типографий Петербурга. По словам очевидцев, в здании произошел взрыв. Жители города слышали шесть хлопков.

По уточненной информации, в четырехэтажном разноуровневом здании размером 100х200 метров горели завалы на общей площади 100 квадратных метров. Между вторым и третьим этажом произошло обрушение перекрытий на площади 60 квадратных метров.

В 16:08 пожару был присвоен ранг №2. К ликвидации огня привлекли 105 человек личного состава и 23 единицы техники. Сведения о пострадавших уточняются.

Ранее мы писали, что во время пожара в деревне Мотохово погиб 80-летний пенсионер.

Видео: Piter.TV