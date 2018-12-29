В Петербурге СК возбудил уголовное дело после гибели человека при пожаре в типографии

По словам очевидцев, в здании произошел взрыв.

Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" после гибели человека при пожаре в типографии. Об этом сообщили в в пресс-службе ведомства.

Напомним, что днем 17 января на Ленинском проспекте загорелась одна из самых крупнейших типографий Петербурга. По словам очевидцев, в здании произошел взрыв.

Так, в 16:08 возгоранию был присвоен второй номер. Далее в Газетном комплексе произошло обрушение перекрытий между вторым и третьим этажом на площади 60 квадратных метров. Огонь охватил второй этаж четырехэтажного здания. Известно, что в пожаре погиб сотрудник газетной типографии. Установить его личность пока невозможно.

Отмечается, что к ликвидации пожара от РСЧС привлекли 175 человек личного состава и 41 единицу техники, от МЧС работал 91 спасатель и 21 единица техники.

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Видео:Piter.TV