Возбуждено уголовное дело по факту отравления детей угарным газом на Ткачей

Дети были госпитализированы в больницу.

В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту отравления детей угарным газом. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Следственным отделом по Невскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По данным следствия, 8 января 2025 года трое несовершеннолетних, находясь в квартире жилого дома на улице Ткачей, получили острое ингаляционное отравление угарным газом. Дети были госпитализированы в больницу.

Назначен комплекс необходимых экспертиз.

Ранее в в ГРО "ПетербургГаз" рассказали, что данная квартира была отключена от газоснабжения еще 2,5 года назад.

Видео: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу