В квартире в Саратовской области шестеро погибли от угарного газа

Жертвами происшествия стали, в том числе, два ребенка.

В жилой квартире на территории Саратовской области шесть человек погибли от угарного газа. Соответствующее заявление сделали через Telegram-канал представители регионального управления Следственного комитета. Известно, что трагедия зафиксирована в Балакове. По факту произошедшего ведется уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ. Речь идет о причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. В СК РФ назначили комплекс судебных экспертиз. Дополнительно проводился осмотр места происшествия,были допрошены свидетели.

Согласно предварительной информации от надзорного ведомства, 12 января 2026 года по улице Академика Жук выявлены тела шестерых человек. В числе жертв оказались 45-летняя женщина и 50-летний мужчина, а также двое малолетних сыновей - девяти и четырех лет. Личности остальных погибших в настоящее время устанавливаются. Следователи считают, что причиной смерти группы могло стать отравление угарным газом из-за работы в доме газового оборудования. Сотрудники службы спасения Саратовской области произвели вскрытие двери в связи с тем, что указанные лица не выходили на связь.

Фото: Telegram / Следком 64