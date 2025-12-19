  1. Главная
В квартире в Саратовской области шестеро погибли от угарного газа
Сегодня, 12:54
Жертвами происшествия стали, в том числе, два ребенка.

В жилой квартире на территории Саратовской области шесть человек погибли от угарного газа.  Соответствующее заявление сделали через Telegram-канал представители регионального управления Следственного комитета. Известно, что трагедия зафиксирована в Балакове. По факту произошедшего ведется уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ. Речь идет о причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. В СК РФ назначили комплекс судебных экспертиз. Дополнительно проводился осмотр места происшествия,были допрошены свидетели.

Согласно предварительной информации от надзорного ведомства, 12 января 2026 года по улице  Академика Жук выявлены тела шестерых человек. В числе жертв оказались  45-летняя женщина и 50-летний мужчина, а также двое малолетних сыновей - девяти и четырех лет. Личности остальных погибших в настоящее время устанавливаются. Следователи считают, что причиной смерти группы могло стать   отравление угарным газом из-за работы в доме газового оборудования. Сотрудники службы спасения Саратовской области произвели вскрытие двери в связи с тем, что указанные лица не выходили на связь. 

Фото: Telegram / Следком 64

Теги: дети, погибли люди, регионы, саратовская область, угарный газ
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России,

