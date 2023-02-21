СК и прокуратура по Ленобласти проводят проверку по факту гибели троих мужчин в гараже

Предварительная причина смерти потерпевших – отравление угарным газом.

Во Всеволожском районе следователи устанавливают обстоятельства гибели троих мужчин. Подробности рассказали в пресс-службе СК по Ленинградской области.

В автомобиле, который находился в гараже в поселке Щеглово Всеволожского района, 7 ноября были найдены тела троих мужчин.

Следственным отделом по городу Всеволожску СУ СК России по ленинградской области по данному факту проводится доследственная проверка. Признаков насильственной смерти не обнаружено. Предварительная причина смерти потерпевших – отравление угарным газом.

Всеволожская городская прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки по факту гибели трёх человек в посёлке Щеглово.

Видео: СК по Ленобласти