В машине во Всеволожском районе нашли тела троих молодых людей

Погибшие находились в сидячем положении.

В Ленобласти в автомобиле местная жительница обнаружила тела неизвестных. Об этом 7 ноября пишет tg-канал "Mash на Мойке".

Трупы троих молодых людей в возрасте от 20 до 25 лет были найдены в машине, припаркованной в гараже, в поселке Щеглово Всеволожского района. Погибшие находились в сидячем положении.

В настоящее время на месте работают полицейские, рассматривается версия отравления угарным газом. Все обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее на Piter.TV: в машине около ТЦ "Норд" обнаружили тело жителя Башкортостана.

Фото: Telegram / Mash на Мойке