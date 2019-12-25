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В машине во Всеволожском районе нашли тела троих молодых людей
Сегодня, 14:14
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В машине во Всеволожском районе нашли тела троих молодых людей

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Погибшие находились в сидячем положении.

В Ленобласти в автомобиле местная жительница обнаружила тела неизвестных. Об этом 7 ноября пишет tg-канал "Mash на Мойке". 

Трупы троих молодых людей в возрасте от 20 до 25 лет были найдены в машине, припаркованной в гараже, в поселке Щеглово Всеволожского района. Погибшие находились в сидячем положении. 

В настоящее время на месте работают полицейские, рассматривается версия отравления угарным газом. Все обстоятельства случившегося уточняются. 

Ранее на Piter.TV: в машине около ТЦ "Норд" обнаружили тело жителя Башкортостана. 

Фото: Telegram / Mash на Мойке 

Теги: гараж, поселок щеглово
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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