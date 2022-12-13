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Петербургскими следователями проводится проверка по факту отравления школьницы угарным газом
Сегодня, 10:14
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербургскими следователями проводится проверка по факту отравления школьницы угарным газом

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Установлено, что во время нахождения в ванной комнате школьница потеряла сознание, после чего ее мать вызвала скорую помощь.

В Петербурге проводится доследственная проверка по факту госпитализации из квартиры на улице Зайцева 12-летней шестиклассницы с отравлением угарным газом.

Установлено, что во время нахождения в ванной комнате школьница потеряла сознание, после чего ее мать вызвала скорую помощь. На данный момент девочку уже перевели из реанимации в отделение детской больницы.

Следователями проведен осмотр места происшествия, в ходе которого зафиксированы нарушения установки и эксплуатации газового оборудования, изъята газовая колонка и сопутствующая техническая документация.

По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение.

Фото: pxhere.com

Теги: ванна, угарный газ
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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