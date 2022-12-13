Шестиклассница из Петербурга отравилась угарным газом у себя в квартире

Мать школьницы утверждает, что девочка потеряла сознание в ванной комнате.

В ночь на понедельник, 20 февраля, в отделение полиции поступила информация о том, что из квартир одного из домов по улице Зайцева госпитализирована 12-летняя школьница с отравлением угарным газом. Об этом стало известно Piter.TV.

По словам 38-летней матери девочки, её дочь с 21:30 находилась в ванной комнате, где почувствовала ухудшение состояния здоровья и потеряла сознание.

Шестиклассницу доставили в больницу в тяжёлом состоянии.

Ранее мы сообщили о том, что юная петербурженка сломала позвоночник в скалолазном центре на Коломяжском.

Фото: Piter.TV