Юная петербурженка сломала позвоночник в скалолазном центре на Коломяжском

Инцидент произошел накануне вечером.

Во время занятий по скалолазанию семилетняя петербурженка получила травму позвоночника. Об этом пишет 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел накануне вечером. Родители привезли пострадавшую в больницу. Медики диагностировали компрессионный перелом позвоночника, ее госпитализировали. Состояние юной пациентки оценивается как средней степени тяжести.

По словам родителей, девочка упала на ягодицы во время занятий по скалолазанию на Коломяжском проспекте, причем произошло это еще 11 февраля. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сестра девушки, пострадавшей от взорвавшейся посылки в Троицке, рассказала о произошедшем. Родственница пострадавшей сообщила, что у её сестры был один неадекватный знакомый.

Фото: Piter.tv

