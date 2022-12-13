Сестра девушки, пострадавшей от взорвавшейся посылки в Троицке, рассказала о произошедшем

Родственница пострадавшей сообщила, что у её сестры был один неадекватный знакомый.

Девушка из Троицка, которая пострадала после взрыва посылки в руках, пришла в себя. Об этом в беседе с представителем телеканала "360" рассказала сестра пострадавшей.

Собеседница издания отметила, что позвонила сестре по телефону. Сейчас у неё всё хорошо. По сведениям родственницы, у пострадавшей не было подозрительных ухажеров и партнеров, которые могли бы отправить опасную посылку.

У нее не было парня, который был бы способен на такое. Был один знакомый неадекватный, но подробностей не знаю. Собеседница телеканала "360"

Также девушка подчеркнула, что её сестра получила некритичные травмы в области лица, которые должны зажить.

Видео: телеканал "360"