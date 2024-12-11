Квартира на Ткачей, где отравились трое детей, была отключена от газоснабжения еще 2,5 года назад

Жители самовольно возобновили подачу газа. Газовых колонок в реестре нет.

Квартира на улице Ткачей в Петербурге, где трое подростков отравились угарным газом, была отключена от газоснабжения еще 2,5 года назад. Об этом рассказали в ГРО "ПетербургГаз".

В компании добавили, что в июле 2022 года владельцам жилья запретили восстановление газоснабжения из-за выявленных нарушений. Тем не менее, жители самовольно возобновили подачу газа. Газовых колонок в реестре нет.

В квартире, где произошла авария, уже взяты пробы воздуха. Повышенная концентрация угарного газа не обнаружена.

Ранее мы сообщили о том, что жители двух районов Петербурга жалуются на неприятный запах газа.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)