Подростки из Невского района попали в реанимацию с отравлением угарным газом

Предположительно, причиной отравления стала неисправная газовая колонка.

Три подростка были госпитализированы с отравлением угарным газом в Невском районе. По информации АН "Оперативное прикрытие", три родных брата и сестры были доставлены в Детскую больницу №5 имени Филатова с диагнозом острое ингаляционное отравление угарным газом 8 января около 17:30.

Пострадали 16-летняя студентка колледжа, 14-летняя ученица девятого класса и 11-летний школьник четвертого класса.Они были эвакуированы из квартиры в доме 48 на улице Ткачей. Предположительно, причиной отравления стала неисправная газовая колонка. В квартире проживает семья мигрантов.

Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее мы сообщили о том, что труп подростка-инвалида найден на Солидарности.

Фото: Piter.TV