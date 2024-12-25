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Труп подростка-инвалида найден на Солидарности
Сегодня, 12:40
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Труп подростка-инвалида найден на Солидарности

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Тело отправлено в морг для выяснения обстоятельств смерти.

В Веселом Поселке произошла внезапная смерть несовершеннолетнего. По данным АН "Оперативное прикрытие", тело 17-летнего юноши было найдено сотрудниками скорой помощи 7 января около 1:30 ночи в квартире на проспекте Солидарности. На теле погибшего отсутствуют видимые следы насилия.

Подросток с детства страдал детским церебральным параличом и был прикован к постели.

Тело отправлено в морг для выяснения обстоятельств смерти. Семья погибшего считается благополучной, полной и не состоит на учете в социальных службах.

 Ранее мы сообщили о том, что мужчина нашел труп незнакомца в своей квартире на Витебском проспекте.

Фото: Piter.TV

Теги: обнаружение трупа, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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