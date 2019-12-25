В Колпино губернатор Петербурга возложил цветы к вечному огню

В этом году городу исполнилось 299 лет.

В субботу, 4 сентября, в Колпино губернатор Петербурга возложил цветы к стеле "Город воинской славы". 4 сентября 1941 года здесь состоялся бой Ижорского батальона.

В этом году городу исполнилось 299 лет. В поздравлении Губернатор отметил, что город не только сражался, но и выпускал военную продукцию.

Напомним, в мае 2015 года в Колпино открыли стелу "Город воинской славы" и зажгли Вечный огонь. Во время Великой Отечественной войны 4 сентября 1941 бойцы Ижорского батальона, в котором были рабочие с местного завода, вступили в первый бой с немецкими захватчиками, из 50 ижорцев 10 погибли, а 39 были ранены.

Ранее Беглову показали детский сад с бассейном и кабинетом ботаники в Колпино.

Фото: пресс-служба Смольного.