Беглову показали детский сад с бассейном и кабинетом ботаники в Колпино

В учреждении на улице Ижорского Батальона примут 220 воспитанников.

Глава Петербурга посетил детский сад на улице Ижорского Батальона, который построили по запросам жителей за 1,5 года. Об этом сообщил в Смольном 4 сентября.

В учреждении есть бассейн с ванной, медкабинет, изолятор для заболевших малышей, столовая, залы для занятий музыкой и физкультурой. Воспитанники смогут посещать и кабинет ботаники - зимний сад, чтобы снимать психологическую нагрузку.

Детский сад рассчитан на 220 учеников - 12 групп. Сейчас все классы уже укомплектованы.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге построили четыре социальных объекта для детей.

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