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Беглову показали детский сад с бассейном и кабинетом ботаники в Колпино
Сегодня, 15:14
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Беглову показали детский сад с бассейном и кабинетом ботаники в Колпино

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В учреждении на улице Ижорского Батальона примут 220 воспитанников.

Глава Петербурга посетил детский сад на улице Ижорского Батальона, который построили по запросам жителей за 1,5 года. Об этом сообщил в Смольном 4 сентября.

В учреждении есть бассейн с ванной, медкабинет, изолятор для заболевших малышей, столовая, залы для занятий музыкой и физкультурой. Воспитанники смогут посещать и кабинет ботаники - зимний сад, чтобы снимать психологическую нагрузку. 

Детский сад рассчитан на 220 учеников - 12 групп. Сейчас все классы уже укомплектованы. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге построили четыре социальных объекта для детей.

Фото: Pexels

Теги: беглов, детский сад на ижорского батальона, колпино
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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