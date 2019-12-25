Беглову показали детский сад с бассейном и кабинетом ботаники в Колпино

Глава Петербурга посетил детский сад на улице Ижорского Батальона, который построили по запросам жителей за 1,5 года. Об этом сообщил в Смольном 4 сентября.
В учреждении есть бассейн с ванной, медкабинет, изолятор для заболевших малышей, столовая, залы для занятий музыкой и физкультурой. Воспитанники смогут посещать и кабинет ботаники - зимний сад, чтобы снимать психологическую нагрузку.
Детский сад рассчитан на 220 учеников - 12 групп. Сейчас все классы уже укомплектованы.
Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге построили четыре социальных объекта для детей.
Фото: Pexels
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