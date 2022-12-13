В Колпино горел гараж на Красной улице

С огнем боролись 10 спасателей и две спецмашины.

Сегодня днем, 19 февраля, в Колпино произошел пожар. На Красной улице, 48, вспыхнул гараж. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 16:12. Пламя охватило пять "квадратов".

С огнем боролись 10 спасателей и две спецмашины. Пожарные справились за час и 10 минут.

Сведения о пострадавших не поступали. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv