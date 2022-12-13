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В Колпино горел гараж на Красной улице
Сегодня, 17:46
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В Колпино горел гараж на Красной улице

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С огнем боролись 10 спасателей и две спецмашины.

Сегодня днем, 19 февраля, в Колпино произошел пожар. На Красной улице, 48, вспыхнул гараж. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 16:12. Пламя охватило пять "квадратов". 

С огнем боролись 10 спасателей и две спецмашины. Пожарные справились за час и 10 минут. 

Сведения о пострадавших не поступали. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в закрытом некрополе парка Монрепо пострадал посетитель.

Фото: Piter.tv

 

Теги: горел гараж, красная улица, мчс, пожар мчс, пожарные
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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