В Колпино горел гараж на Красной улице

Сегодня днем, 19 февраля, в Колпино произошел пожар. На Красной улице, 48, вспыхнул гараж. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 16:12. Пламя охватило пять "квадратов".
С огнем боролись 10 спасателей и две спецмашины. Пожарные справились за час и 10 минут.
Сведения о пострадавших не поступали. Подробности уточняются.
Ранее на Piter.tv: в закрытом некрополе парка Монрепо пострадал посетитель.
Фото: Piter.tv
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