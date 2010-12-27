Экс-участковый Колпинского района руководил убийствами людей

Мужчина создал ОПГ, которая совершала преступления в отношении социально незащищенных граждан.

В Санкт-Петербурге расследуют уголовное дело в отношении группы, которая совершала преступления в отношении социально незащищенных граждан. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по городу.

Группировка действовала с 2010 по 2014 год под руководством бывшего участкового УМВД России по Колпинскому району Петербурга. По данным следствия, за эти года обвиняемые совершили не менее 5 убийств и мошеннические действия в отношении их недвижимого имущества.

Возбуждено дело по признакам преступлений, предусмотренных пп. "ж, з" ч. 2 ст. 105, ч.4 ст. 159 УК РФ (убийство, мошенничество). Пресс-служба ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

Сейчас идет проверка информация о совершении членами организованной преступной группы ряда аналогичных преступлений.

Ранее присяженые вынесли обвинительный приговор ОПГ, награбившей миллионы под видом спецназа ФСБ.

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