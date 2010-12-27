Присяженые вынесли обвинительный приговор ОПГ, награбившей миллионы под видом спецназа ФСБ

Окончательное решение присяжные приняло в отношении обвиняемого, заключившего сделку со следствием. Ему дали 6 лет в колонии строго режима. Приговор остальных членов ОПГ огласят позднее.

В Петербурге присяжные заседатели вынесли обвинительный приговор ОПГ, ответственной за кражи в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета РФ по Петербургу.

Вердикт вынесен в отношении Александра Глотова, Игоря Хлудкова, Виталия Самсонова, Павла Григорьева, Дмитрия Горшкова, Константина Зубова, Георгия Зухина, Андрея Карпова и Антона Куликова. Злоумышленников признали виновными по шести статьям УК РФ: бандитизм, разбой, похищение человека, неправомерное завладение автомобилем, вымогательство, незаконный оборот оружия.

Окончательное решение присяжные приняло в отношении Александра Громова, заключившего сделку со следствием. Ему дали 6 лет в колонии строго режима. Приговор остальных членов ОПГ огласят позднее.

Преступники совершили ряд нападений ­– на Шафировском проспекте в 2012, в Пулково-2 в 2013, на Пулковском шоссе в 2014 году, в том же году они похитили человека и требовали с него 100 млн рублей. В СК отметили, что банду отличали жесткая дисциплина, маскировочная спецодежда, бронежилеты, автотранспорт и средства мобильной связи. На вооружении у них было два автомата, семь пистолетов, три пистолета-пулемета, наган, глушители, гранаты и взрывчатка.

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