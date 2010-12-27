Иномарка сбила 10-летнего мальчика на Ленинском проспекте

Ребенок получил ушибы, сломал челюсть и левую ногу.

В пятницу, 24 августа, в Красносельском районе Петербурга ребенок пострадал в результате ДТП. Об этом очевидцы рассказали в группе "ДТП и ЧП Петербург".

Инцидент случился около 15.30 у дома № 55/1 по Ленинскому проспекту. 10-летний ребенок в сопровождении взрослых внезапно выбежал на дорогу и попал под колеса "Форда". Очевидцы утверждают, что автомобиль ехал с небольшой скоростью, а водитель никак не мог заметить пострадавшего из-за припаркованного автомобиля. В результате ДТП ребенок сломал челюсть и левую ноги и получил ушибы и ссадины по всему телу.

По факту происшествия проводится проверка. Мама пострадавшего к водителю претензий не имеет.

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Фото: vk.com/spb_today