Видео: На перекрестке Ленинского проспекта и Зины Портновой на пешеходном переходе сбили человека

Пострадавшая получила серьезные травмы.

В пятницу, 24 августа, на перекрестке Ленинского проспекта и улицы Зины Портновой произошло ДТП, в результате которого пешеход получил тяжелые травмы. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Инцидент случился около часа дня. "Мини Купер" под управлением молодого мужчины на пешеходном переходе сбил пожилую женщину. В результате пострадавшая получила серьезные травмы и до прибытия скорой помощи не приходила в сознание.

По факту происшествия проводится проверка.

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Видео: vk.com/spb_today