В Колпино пенсионерка недосчиталась 160 тыс. рублей после "снятия порчи"

Местом кражи стала квартира потерпевшей, расположенная на Пролетарской улице, 9/28.

В Колпино две женщины обокрали 79-летнюю женщину под предлогом "снятия порчи". Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Происшествие произошло 10 октября в период с 10:30 до 13:30. Пенсионерка рассказала полиции Колпинского района о том, как к ней дом пришли неизвестные женщины и похитили у неё 160 тыс. рублей. Затем обе женщины покинули место преступления.

Полицейские начали розыск злоумышленниц.

Ранее Piter.TV сообщал, что в городах и селах Ленобласти снизилось число ДТП.

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