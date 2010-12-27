В городах и селах Ленобласти снизилось число ДТП

На 36% сократилось число погибших в авариях и на 10% меньше стал показатель тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий.

За девять месяцев 2019 года значительно сократилось количество аварий в населенных пунктах, через которые проходят региональные трассы.

По данным главного управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в сравнении с прошлым годом, общее количество ДТП в границах сел и городов снизилось на 21% и составило 138 случаев. На 36% сократилось число погибших в авариях и на 10% меньше стал показатель тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий.



Результаты достигнуты, в том числе, благодаря мерам, предпринятым ГКУ "Ленавтодор", которое усилило контроль за работой подрядных организаций, обслуживающих областные трассы. Дорожники ввели ограничение скоростного режима в населённых пунктах до 40 километров в час, наносят высокие шумовые полосы, делают искусственное освещение и пешеходные дорожки.

Источник: пресс-служба ЛО