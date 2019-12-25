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В Колпино после прорыва трубы автомобиль провалился под асфальт
Сегодня, 20:55
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В Колпино после прорыва трубы автомобиль провалился под асфальт

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Инцидент произошел на Заводском проспекте.

В Колпино припаркованный автомобиль провалился под асфальт после прорыва трубы. Об этом 18 августа очевидцы сообщили в социальных сетях.

История произошла вечером во дворе дома №40 на Заводском проспекте. Судя по всему, припаркованный Hyundai стал заложником ситуации. После того, как машина частично ушла под асфальт, вокруг дома образовалось озеро. Жители же дома и вовсе остались без горячей воды. 

Через 20 минут на место прибыла бригада ТЭКа, которая локализовала дефект. В настоящее время специалисты выясняют причины неполадок. Как рассказали в пресс-службе организации, горячая вода у жителей будет: её подадут по резервному трубопроводу. Водителю же компенсируют ущерб в рамках договора страхования с Согазом.

Ранее мы писали, что ТЭК завершает реконструкцию теплосетей на участке в Шушарах.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: автомобиль, колпино, прорыв трубы, тэк
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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