В Колпино после прорыва трубы автомобиль провалился под асфальт

Инцидент произошел на Заводском проспекте.

В Колпино припаркованный автомобиль провалился под асфальт после прорыва трубы. Об этом 18 августа очевидцы сообщили в социальных сетях.

История произошла вечером во дворе дома №40 на Заводском проспекте. Судя по всему, припаркованный Hyundai стал заложником ситуации. После того, как машина частично ушла под асфальт, вокруг дома образовалось озеро. Жители же дома и вовсе остались без горячей воды.

Через 20 минут на место прибыла бригада ТЭКа, которая локализовала дефект. В настоящее время специалисты выясняют причины неполадок. Как рассказали в пресс-службе организации, горячая вода у жителей будет: её подадут по резервному трубопроводу. Водителю же компенсируют ущерб в рамках договора страхования с Согазом.

Ранее мы писали, что ТЭК завершает реконструкцию теплосетей на участке в Шушарах.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб