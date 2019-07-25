В Колпино водитель автобуса сбил десятилетнего мальчика на самокате

Ребенку придется ампутировать ногу.

В четверг, 25 июля около 11:20 в Колпинском районе Петербурга напротив дома №29 по Советскому бульвару 54-летний водитель автобуса №366 наехал на десятилетнего ребенка, который ехал на самокате. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Мальчик без сопровождения родителей двигался по проезжей части параллельно автобусу. В результате ДТП он получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Врачи сообщили, что ребенку придется ампутировать ногу.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку происшествия.

Это второе за два дня ДТП с участием ребенка на самокате. Во вторник, 23 июля у дома №4 на Камской ул. Васильевского острова автомобилистка на "Nissan" сбила 14-летнего подростка на самокате. Инцидент случился на регулируемом пешеходном переходе. Ребенок получил травмы. Врачи оценили его состояние как удовлетворительное.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что пассажирский самолет вернулся в аэропорт Симферополя из-за неполадок.

Фото, видео: Дорожный инспектор. Санкт-Петербург / ВКонтакте