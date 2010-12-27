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Пассажирский самолет вернулся в аэропорт Симферополя из-за неполадок
Сегодня, 16:45
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nadezhda_sib

Пассажирский самолет вернулся в аэропорт Симферополя из-за неполадок

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Пассажиров отправят резервным бортом.

Cамолет, летевший из Симферополя в Петербург, вынужден был вернуться в крымский аэропорт. Об этом сообщила его пресс-служба.

Инцидент произошел днем 25 июля. По данным сервиса Flightradar24, борт около 40 минут кружил над Симферополем. Причиной возвращения стала техническая неисправность, а именно - неубранное шасси. Командир принял решение вернуться в точку отправления. 

Посадка прошла благополучно. По словам пресс-службы, пассажиров доставят в Петербург резервным бортом авиакомпании. Всего в самолете находилось 140 человек, не считая экипаж. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в аэропорту Пулково не планируют взимать плату за пользование курилкой

Фото: pixabay.com

Теги: аэропорт, самолет, шасси
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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