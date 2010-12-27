Пассажирский самолет вернулся в аэропорт Симферополя из-за неполадок

Пассажиров отправят резервным бортом.

Cамолет, летевший из Симферополя в Петербург, вынужден был вернуться в крымский аэропорт. Об этом сообщила его пресс-служба.

Инцидент произошел днем 25 июля. По данным сервиса Flightradar24, борт около 40 минут кружил над Симферополем. Причиной возвращения стала техническая неисправность, а именно - неубранное шасси. Командир принял решение вернуться в точку отправления.

Посадка прошла благополучно. По словам пресс-службы, пассажиров доставят в Петербург резервным бортом авиакомпании. Всего в самолете находилось 140 человек, не считая экипаж.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в аэропорту Пулково не планируют взимать плату за пользование курилкой.

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