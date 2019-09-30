В Коломягах заметили особь серой цапли

Через несколько дней птица улетит на юг.

Петербуржец заметил в Коломягах серую цаплю, которая через несколько дней должна отправиться в долгий путь на юг со своими сородичами, передал "Мегаполис".

Зоолог и автор YouTube-канала "Каждой твари по паре" Павел Глазков рассказал в своем специальном репортаже, что недавно тоже видел такую особь в районе "Экспофорума". Специалист отметил, что в городе и области серые цапли встречались редко. Впервые их заметили в 1905 году, затем видели эпизодически, а 20 лет назад они начали массово селиться стаями по 10-15 особей в Ленобласти. Колонии цапель, так называемые цапельники, есть в Лужском, Кировском, Волховском, Сланцевском районах, птиц видели на Финском заливе и на Ладоге, а также на территории Петербурга.

Ранее мы писали, что петербуржцев предупредили о начале периода гона у лосей.

Фото: Кадр из видео YouTube-канала "Каждой твари по паре"